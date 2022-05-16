Благодарит за спасенную жизнь службой и охраной. Как овчарка Кира помогает терробороне

Сейчас на победу вместе с военными работают даже животные. В ВСУ появился отдельный “хвостатый батальон” во главе с псом-разминовщиком Патроном.

Эта история — о бельгийской овчарке Кире. Ее сначала спасли бойцы терробороны, потому что владельцы оставили животное привязанным к дереву за городом.

Сейчас Кира — полноценный член бригады ТрО, помогает патрулировать местность.

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Мы думали, что отвяжем ее и она исчезнет, но собака пошла за нами, — говорит военный с позывным “Министр”.

Мужчина рассказывает, что овчарка начала привыкать к окружающим и они даже стали “частью ее стаи”.

Кира не просто осталась с военными, но и стала помогать им. Когда строили блокпост, носила инструменты в зубах. Но главная ее заслуга — бдительность. Кира — дополнительные уши солдат, она мгновенно слышит лишний шорох и реагирует на посторонних.

Овчарка очень привязалась к нашим бойцам и стала их телохранителем — таким образом она благодарит за спасенную жизнь. Также Кира стала утешением и источником позитива для людей, находящихся в постоянном напряжении.

Кличку Кира собака получила случайно, на нее она лучше всего отреагировала. Однако настоящее имя овчарки и кто ее владелец, до сих пор неизвестно.

Овчарки являются одной из пород, способных нести военную службу. Ранее мы рассказывали об овчарке Баксе, которая сбежала от оккупантов и сейчас служит в Нацгвардии Украины.