Віддячує за врятоване життя службою та охороною. Як вівчарка Кіра допомагає теробороні

Нині на перемогу разом із військовими працюють навіть тварини. У ЗСУ з’явився окремий “хвостатий батальйон” на чолі з псом-розмінувальником Патроном.
Ця історія — про бельгійську вівчарку Кіру. Її спершу врятували бійці тероборони, бо власники залишили тварину прив’язаною до дерева за містом.
Зараз Кіра — повноцінний член бригади ТрО, допомагає патрулювати місцевість.
Ми думали, що відв’яжемо її й вона зникне, але собака пішла за нами, — каже військовий на позивний “Міністр”.
Ми думали, що відв’яжемо її й вона зникне, але собака пішла за нами, — каже військовий на позивний “Міністр”.
Чоловік розповідає, що вівчарка почала звикати до оточення і вони навіть стали “частиною її зграї”.
Кіра не просто залишилася з військовими, а й почала їм допомагати. Коли будували блокпост, носила інструменти в зубах. Та головна її заслуга — пильність. Кіра — додаткові вуха солдатів, вона миттєво чує зайвий шурхіт та реагує на сторонніх осіб.
Вівчарка надзвичайно прив’язалася до наших бійців і стала їхнім охоронцем — так вона віддячує за врятоване життя. Також Кіра стала розрадою та джерелом позитиву для людей, які перебувають у постійній напрузі.
Кличку Кіра собака отримала випадково, на неї вона найкраще відреагувала. Проте справжнє ім’я вівчарки, як і хто її власник, досі невідомо.
Вівчарки є однією з тих порід, що несуть військову службу. Раніше ми розповідали про вівчарку Бакса, що втік від окупантів і нині служить у Нацгвардії України.