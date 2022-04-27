Розповіді

Втік від окупантів, щоб служити Нацгвардії — історія вівчарки Бакса

Анастасія Грубрина, практикантка сайту Олена Горячева 27 Квітня 2022, 15:00
Втік від окупантів, щоб служити Нацгвардії - історія вівчарки Бакса

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