Втік від окупантів, щоб служити Нацгвардії — історія вівчарки Бакса

В українських військових на Миколаївщині з’явився чотирилапий трофей — вівчарка малінуа.

Під час боїв службовий пес росіян втік від них. На ньому був нашийник підрозділу К9 армії окупантів. Місяць голодна тварина блукала селами, доки не прибилась до місцевої мешканки Валентини.

Жінка підгодовувала пса, а потім віддала українським військовим кінологам, хоча люди пропонували їй чималі гроші за породистого красеня:

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– Дві тисячі доларів коштувала собака. В селі ми живемо скрутно, лише завдяки господарству та коровам. Але те, що відбувалося в Бучі та інших містах, не зрівняється з грошима.

Собаку потрібно було віддати, щоб від нього була користь.

Тепер в Бакса — так його кличуть нині — нове життя в українській армії. Пес виявився бельгійською вівчаркою малінуа.

До того ж він навчений команд та затримання злочинців. Найімовірніше, його використовували для розгону мітингів і огляду машин.

Кінологи кажуть: будуть вдосконалювати навички службового собаки. У вівчарки Бакса вже є бойовий товариш, до якого він звикає.

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