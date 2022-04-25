Розповіді

Розстрілювали через те, що не сподобалося ім’я. Історія жінки, що вивозила коней з окупації

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 25 Квітня 2022, 11:00
Як Анна Вольська рятувала коней з окупації

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