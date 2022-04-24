Подорожі та натхнення

Лемур підростає, а у горили гарний апетит: як живуть мешканці зоопарків та як їм допомогти під час війни

Даніела Долотова, редакторка сайту 24 Квітня 2022, 07:00
зоопарк
Фото: Facebook

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