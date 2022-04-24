Лемур підростає, а у горили гарний апетит: як живуть мешканці зоопарків та як їм допомогти під час війни

Пам’ятаєш ті чарівні часи, коли у новинну стрічку вривалась історію про новонароджену пандочку? Так ось, у нас є дещо навіть краще.

Нещодавно Київська міська державна адміністрація поділилась останніми новинами з життя мешканців Київського зоопарку.

Кажуть, що малюк-лемур, на ім’я Байрактар, вже трохи підріс. Воно й не дивно, чим більша обороноздатність України, то більшою буде чарівність цього пухнастика.

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Горила Тоні має гарний апетит і настрій. Слон Хорас одразу прямує в укриття, коли чує сигнал повітряної тривоги.

Усі мешканці досить чемні та виховані, тому що в душі вони теж українці. Крім того, підтримують своїх друзів, яким довелось полишити власні домівки.

Наприклад, тигриця Даліла з Харкова вже почала оговтуватись після довгої дороги.

Зебри, що через вибухи не виходили на вулицю 23 дні війни, вже трохи адаптується до нового життя і навіть влаштовують прогулянки просто неба.

Проте їм усім необхідна підтримка, оскільки вони теж втратили свій звичний дохід, а ось у якості їжі хотілося б використовувати все ж таки звичний корм.

Зоопарк наразі не приймає відвідувачів, але його можна підтримати. Зробити це можна різними способами: переказати кошти на рахунок самого зоопарку або придбати електронний квиток.

І можливо зовсім скоро нам усім вдасться завітати у гості до зоопарку зі столітньою історією, що готовий не лише розважити своїх гостей, але й навчити нового.

Миколаївський зоопарк

Так само непросто живеться і мешканцям зоопарку у Миколаєві, який тепер знаходиться під постійними обстрілами та позбавлений водопостачання.

Як людям, так і беззахисним тваринкам поки не вистачає часу ділитись своїми історіями. Їм поки рано позувати для нових фотосесій чи готуватись до приємних зустрічей.

Тому, щоб полегшити життя принаймні мешканцям Миколаївського зоопарку, а вони могли трохи пізніше радіти тиші та спокою, можна теж придбати квиток для відвідування закладу.

І хто знає, можливо, перший пункт у твоєму путівнику Миколаєвом стане саме зоопарк?

Нагадаємо, нещодавно Львівський іподром прийняв коней з усіх куточків України. Читай, що їм довелося пережити та як почуваються тварини зараз.