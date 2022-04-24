Лемур подрастает, а у гориллы хороший аппетит: как живут жители зоопарков и как им помочь во время войны

Помнишь те волшебные времена, когда в новостную ленту врывалась история о новорожденной пандочке? Так вот, у нас есть даже лучше.
Недавно Киевская городская государственная администрация поделилась последними новостями из жизни жителей Киевского зоопарка.
Говорят, что малыш-лемур, по имени Байрактар, уже немного подрос. Оно и не удивительно, чем больше обороноспособность Украины, тем больше очарование этого пушистика.
Горилла Тони имеет хороший аппетит и настроение. Слон Хорас сразу идет в укрытие, когда слышит сигнал воздушной тревоги.
Горилла Тони имеет хороший аппетит и настроение. Слон Хорас сразу идет в укрытие, когда слышит сигнал воздушной тревоги.
Все жители достаточно вежливы и воспитаны, потому что в душе они тоже украинцы. Кроме того, поддерживают своих друзей, которым пришлось оставить свои дома.
Например, тигрица Далила из Харькова уже начала приходить в себя после долгой дороги.
Зебры, из-за взрывов не выходившие на улицу 23 дня войны, уже немного адаптируются к новой жизни и даже устраивают прогулки под открытым небом.
Однако им всем необходима поддержка, поскольку они тоже потеряли свой привычный доход, а вот в качестве еды хотелось бы использовать все же привычный корм.
Зоопарк пока не принимает посетителей, но его есть возможность поддержать. Сделать это можно разными способами: перевести средства на счет самого зоопарка или купить электронный билет.
И возможно совсем скоро нам всем удастся посетить гости зоопарка со столетней историей, который готов не только развлечь своих гостей, но и научить новому.
Так же непросто живется и жителям зоопарка в Николаеве, который теперь находится под постоянными обстрелами и лишен водоснабжения.
Как людям, так и беззащитным животным пока не хватает времени делиться своими историями. Им пока рано позировать для новых фотосессий или готовиться к приятным встречам.
Поэтому, чтобы облегчить жизнь хотя бы жителям Николаевского зоопарка, а они могли чуть позже радоваться тишине и покою, можно тоже купить билет для посещения заведения.
И кто знает, может быть, первый пункт в твоем путеводителе Николаевом станет именно зоопарк?
Напомним, недавно Львовский ипподром принял лошадей из всех уголков Украины. Читай, что им пришлось пережить и как чувствуют себя животные сейчас.