Лемур подрастает, а у гориллы хороший аппетит: как живут жители зоопарков и как им помочь во время войны

Помнишь те волшебные времена, когда в новостную ленту врывалась история о новорожденной пандочке? Так вот, у нас есть даже лучше.

Недавно Киевская городская государственная администрация поделилась последними новостями из жизни жителей Киевского зоопарка.

Говорят, что малыш-лемур, по имени Байрактар, уже немного подрос. Оно и не удивительно, чем больше обороноспособность Украины, тем больше очарование этого пушистика.

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Горилла Тони имеет хороший аппетит и настроение. Слон Хорас сразу идет в укрытие, когда слышит сигнал воздушной тревоги.

Все жители достаточно вежливы и воспитаны, потому что в душе они тоже украинцы. Кроме того, поддерживают своих друзей, которым пришлось оставить свои дома.

Например, тигрица Далила из Харькова уже начала приходить в себя после долгой дороги.

Зебры, из-за взрывов не выходившие на улицу 23 дня войны, уже немного адаптируются к новой жизни и даже устраивают прогулки под открытым небом.

Однако им всем необходима поддержка, поскольку они тоже потеряли свой привычный доход, а вот в качестве еды хотелось бы использовать все же привычный корм.

Зоопарк пока не принимает посетителей, но его есть возможность поддержать. Сделать это можно разными способами: перевести средства на счет самого зоопарка или купить электронный билет.

И возможно совсем скоро нам всем удастся посетить гости зоопарка со столетней историей, который готов не только развлечь своих гостей, но и научить новому.

Николаевский зоопарк

Так же непросто живется и жителям зоопарка в Николаеве, который теперь находится под постоянными обстрелами и лишен водоснабжения.

Как людям, так и беззащитным животным пока не хватает времени делиться своими историями. Им пока рано позировать для новых фотосессий или готовиться к приятным встречам.

Поэтому, чтобы облегчить жизнь хотя бы жителям Николаевского зоопарка, а они могли чуть позже радоваться тишине и покою, можно тоже купить билет для посещения заведения.

И кто знает, может быть, первый пункт в твоем путеводителе Николаевом станет именно зоопарк?

Напомним, недавно Львовский ипподром принял лошадей из всех уголков Украины. Читай, что им пришлось пережить и как чувствуют себя животные сейчас.