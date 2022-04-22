Украина

Львовский ипподром принял лошадей из всех уголков Украины: что им пришлось пережить и как чувствуют себя лошади сейчас

Оксана Ротко, региональный журналист Вікон во Львове 23 апреля 2022, 00:00

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