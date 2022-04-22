Львовский ипподром принял лошадей из всех уголков Украины: что им пришлось пережить и как чувствуют себя лошади сейчас

От войны страдают не только люди, но и животные. Оккупанты в Буче и Гостомеле показали, на что способны: они расстреливали лошадей прямо в конюшнях, некоторых из-за имени, которое не понравилось русскому воину.

Спасая лошадей из разных регионов активных боевых действий, владельцы конюшен перевезли своих подопечных во Львов. Одна из них — тренер с лошадьми Анна Вольская. Она потеряла мужа, защищавшего родную Николаевскую область. Своих лошадей перевозила из Одессы.

Львовский ипподром стал убежищем для лошадей из всех горячих точек Украины. Испуганных и уставших, волонтеры свозят их сюда. Здесь животные из Киева, Чернигова, Одессы, Харькова и других горячих точек восстанавливаются.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Большинство из них остается, а некоторых переправляют за границу.

Еще одна героическая история — о владелице приюта Сириус, которая искала пищу для любимых животных.