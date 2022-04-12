Рассказы

Собак спасло молчание. История владелицы приюта Сириус, которая искала продукты для любимых хвостиков

Даниэла Долотова, редактор сайта 12 апреля 2022, 20:00
Олександра Мезінова
Фото: Facebook

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