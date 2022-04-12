Собак спасло молчание. История владелицы приюта Сириус, которая искала продукты для любимых хвостиков

Три тысячи собак и более двухсот кошек. Казалось бы, в некоторых селах проживает меньше людей. Однако в Федоровке кроме очаровательных жителей остался и самый большой приют для бездомных животных в Украине под названием Сириус.

Как жители села, так и тысячи домашних питомцев были отрезаны от внешнего мира в течение 35 дней. Оккупация длилась около двух недель, но от этого легче не было.

Утром 24 февраля стали сразу слышны взрывы и запуски ракет. И без новостей по телевизору или радио стало ясно. Бежать от испуга хотели даже животные в приюте.

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Однако, несмотря на свой страх, владелица Сириуса Александра Мезинова решила остаться рядом с ними. Хотя сначала и было чувство прострации, но собраться с мыслями все же удалось.

Ей предлагали уехать, однако покинуть несколько тысяч подопечных было невмоготу. Поэтому решила остаться и делать все возможное для любимых хвостиков.

Когда все началось, я, наоборот, утвердилась в мысли, что я нужна здесь.

Первая необходимость — самые большие сложности

Первым насущным вопросом было найти пищу для животных. Повезло, что для кошек сохранился запас корма. Однако с питанием собак была беда, потому что для них провизия закончилась совсем.

Александре пришлось ездить по селам и покупать все, что можно: картофель, крупы, свеклу и даже жмых. Раньше все потребности покрывали оптовые поставщики, поскольку приют действительно большой.

Однако через день стало еще труднее — мост через реку Ирпень в Демидове был взорван. Цивилизация стала отдаляться еще больше.

Света не стало, а воду брали в озере. Все сотрудники делали по несколько ходок, чтобы набрать хоть немного для обеспечения приюта.

Еды со временем становилось все меньше. Чтобы накормить три тысячи собак, одной поездки внедорожником в соседнее село недостаточно. Да и покупать уже было нечего.

Приходилось брать цельное зерно и варить из него густые супы. Оно не несут пользы для желудка, однако другого выхода не было.

Раньше можно было подносить ладони к сетке, чтобы животные уткнулись в них носиками. Теперь же они искали там что-нибудь поесть. Начали очень быстро худеть, некоторые просто лежали и не двигались. Другие начали драться со своими соседями.

Однако как им было объяснить, что даже людей, работающих там, кормить нечем? Из всех 20 человек осталось на месте 15. Это действительно много. Кто-то по собственному желанию, а кому-то уже было некуда и как ехать.

Боялась Александра и того, что придет время, когда еды не останется вообще и животные будут тихо умирать в вольерах. От неизвестности и отчаяния иногда получалось только плакать.

В глаза собакам старалась не смотреть, потому что это было невыносимо. Там стоял немой вопрос: за что?

Такое же непонимание у них возникало и тогда, когда были слышны обстрелы и взрывы. Им было так страшно, что они просто пытались бежать. Собаки хотели спрятаться подальше от этого грохота и ужаса.

Момент, когда молчание спасло

Когда российские оккупанты зашли в село, то начали устанавливать блокпосты и врываться повсюду. Не прошли и мимо приюта. Повезло, что собак не трогали. Только пробили пулями телефоны сотрудников, чтобы не было никакой связи с внешним миром.

В тот момент, когда оккупанты совершали свои бесчинства и проверяли всю территорию приюта, все молчали. Собаки не издали ни единого звука, когда вооруженные враги бегали мимо. Животные все поняли.

Они, как люди, понимали, что им нужно молчать.

Когда потянулись дни оккупации, приходилось и через блокпосты оккупантов проходить, и выслушивать многочисленные угрозы расстрелять на месте, и спасаться от взрывов рядом.

Каждый раз, когда удавалось вернуть в приют живыми, уже казался чудом. Тот раз, когда спаслись от взрыва боеприпасов, вообще теперь считается вторым днем ​​рождения.

Внезапная свобода и безумная радость

Однако наиболее удивительной оказалась свобода. Она наступила совсем внезапно, хотя ждали освобождения все.

Сначала оккупанты сменяли друг друга, затем угрожали приходом карательных отрядов. А после этого — просто уехали. Конечно, не без участия украинских военных.

Им же были безумно рады. Люди махали, встречая ВСУ, а они в ответ улыбались. Так было приятно увидеться.

После этого сразу удалось получить корм для собак от постоянных волонтеров. Его пришлось перегружать прямо через реку в Демидове. На другой стороне помогали обычные жители.

Позже появился понтонный мост и блокпосты. Наши военные хоть и проверяли тщательно, но приветствовали теплыми улыбками и пожеланиями хорошей дороги.

Однако теперь появились важные вопросы, которые необходимо решить, несмотря ни на что. Сначала откормить всех животных, а затем организовать их эвакуацию. Все это не от страха, а больше ради их безопасности. Поскольку лучше отправить их в спокойное место с упрощенной логистикой, чем беспокоиться, что кто-то снова захочет отправить ракеты по наиболее беззащитным.

Напомним, ранее мы рассказывали, как житель Мариуполя плыл три часа по ледяному морю, чтобы вырваться из блокадного города.