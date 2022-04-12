Рассказы

Жажда жизни: житель Мариуполя плыл три часа ледяным морем, чтобы вырваться из блокадного города

Мирослава Прокопюк, Журналист программы Факты ICTV 12 апреля 2022, 11:49
Історія Дмитра Юріна, який плив з Маріуполя крижаним морем
Фото: Unsplash

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