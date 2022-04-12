Жажда жизни: житель Мариуполя плыл три часа ледяным морем, чтобы вырваться из блокадного города

Мы никогда не знаем, на что способны в стрессовых ситуациях, ведь в критические моменты жизни у людей открывается второе дыхание и им хватает сил на невероятные поступки.

Дмитрий Юрин почти три часа плыл ледяным Азовским морем, чтобы вырваться из блокадного Мариуполя. Чтобы его не заметили с берега рашисты, мужчина привязал к телу пятилитровые бутыли из-под воды.

Дмитрий говорит, в Мариуполе не было такого момента, когда бы не разрывались снаряды. По улицам повсюду лежали тела погибших. Однако самым большим потрясением для мужчины стала бомбардировка драмтеатра, который был убежищем для сотен женщин и детей.

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Юрин жил неподалеку и видел, как под завалами умирают люди. В настоящее время неизвестно, для скольких людей драмтеатр стал братской могилой. Россияне так и не дали вытащить тех, кого еще можно было спасти.

После этой трагедии Дмитрий решил убегать. По суше было опасно, потому что русские стреляли по людям, как по мишеням. Поэтому он решил плыть по морю в костюме аквалангиста.

В ледяной воде мужчина проплыл около трех часов. За это время он преодолел 4 км до села Мелекино, где его приютили супруги-пенсионеры. Сейчас населенный пункт тоже в оккупации россиян.

Добрые люди напоили, накормили, обогрели Дмитрия и подсказали, как уехать дальше на Запад. В настоящее время мужчина находится во Львове. Его родные тоже в безопасности. Однако около 100 тысяч мариупольцев до сих пор выживают в разрушенном городе. Более 30 тысяч российские захватчики принудительно вывезли в Россию.

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