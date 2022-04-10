Временная переправа через реку почти готова! В Ирпене кипит восстановительная работа

В Ирпене и вблизи города кипит восстановительная работа. Вместо разрушенного моста появилась временная переправа. Рабочие обещают завершить ее строительство уже сегодня, 10 апреля, вечером.
Несмотря на то, что переправа временная, она достаточно крепкая и может выдерживать даже многотонные грузовики.
Несмотря на то, что переправа временная, она достаточно крепкая и может выдерживать даже многотонные грузовики.
Кроме того, в Ирпене продолжаются работы по восстановлению водоснабжения. Сегодня из Киева в город начали прокладывать ветку водопровода при поддержке Водоканала, Красного Креста и подрядчиков.
Смотри, как Ирпень возвращается к жизни.
Киевляне и жители области, выехавшие в другие регионы из-за войны, теперь имеют непреодолимое желание хотя бы одним глазом посмотреть на свой дом. Смотри, какая ситуация в Киевской области 10.04.2022 и когда власти планируют официально разрешить гражданам возвращаться домой.