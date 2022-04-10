Украина

Временная переправа через реку почти готова! В Ирпене кипит восстановительная работа

Василий Сафьянюк, Журналист программы Факты ICTV 10 апреля 2022, 21:39

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