Тимчасова переправа через річку майже готова! В Ірпені кипить відновлювальна робота

В Ірпені та поблизу міста кипить відновлювальна робота. Замість зруйнованого мосту з’явилась тимчасова переправа. Робітники обіцяють завершити її будівництво вже сьогодні, 10 квітня, увечері.

Попри те, що переправа тимчасова, вона досить міцна й може витримувати навіть багатотонні вантажівки.

Крім того, в Ірпені тривають роботи щодо відновлення водопостачання. Сьогодні з Києва до міста почали прокладати гілку водогону за підтримки Водоканалу, Червоного Хреста та підрядників.

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