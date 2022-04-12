TikTok ВСУ как еще один вид успокаивающего: миллионная аудитория и фан-страницы наших военных

Украинские военные — самый главный тренд украинского TikTok. В развлекательной соцсети защитники и защитницы Вооруженных сил Украины публикуют ролики о том, как одолевают оккупантов, борются за победу, а в свободную минуту танцуют, шутят или спасают животных из разбитых оккупантами домов.

Хештег ВСУ в TikTok стал для многих украинцев действительно успокаивающим. Воины ведь не только защищают, но и регулярно снимают видео, которыми поддерживают нас с вами. Военные снимают ролики даже во время горячих боев, пока отбивают вражеские атаки.

Танцевальные паузы Вооруженных сил Украины в TikTok — еще один вид успокаивающего во время войны. Защитники танцуют с собратьями и в одиночку во время свободной минуты на блокпостах. Видео собирают миллионы просмотров.

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А пользователи соцсети в это время создают отдельные фан-страницы ВСУ. Шутят — влюбиться можно, просто увидев три буквы на одежде.

В сети стоит быть осмотрительными, ведь враг придумывает все новые способы узнавать информацию об украинских военных, перемещении нашей техники и детали расположения военных объектов. Читай, как не попасть на крючок корректировщика огня.