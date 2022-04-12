Lifestyle

TikTok ВСУ как еще один вид успокаивающего: миллионная аудитория и фан-страницы наших военных

Анастасия Ечкалова, журналист программы Викна-новости 12 апреля 2022, 09:30

Больше видео
0:00:50
Харківського кота Степана номінували на премію блогерів
Самый влиятельный инфлюэнсер? Харьковского кота Степана номинировали на престижную блоггерскую премию
Як український Шахтар підтримав Україну та вшанував пам'ять загиблих дітей
176 игрушек создали сектор ангелов. Как Шахтер вышел на дружеский матч в Греции
Білоруський хірург провів найскладнішу операція та витягнув кулю з серця українського військового
Родился в бронежилете! Как украинскому военному вытащили пулю из сердца
0:03:55
Чому в Україні зросла кількість ДТП
“Неуправляемый” Киев: в столицу возвращаются автомобили, а заодно и ДТП
Смотреть больше

Последние видео
0:02:47
Перехоплені розмови окупантів від СБУ 12.04.

Готовы сушить сухари своим сыновьям. Очередная порция перехваченных разговоров оккупантов от СБУ
0:03:30
ЗСУ - найголовніший тренд українського TikTok
TikTok ВСУ как еще один вид успокаивающего: миллионная аудитория и фан-страницы наших военных
0:04:30
Буча після звільнення 12.04.2022
Пытаются забыть ужасы оккупации: как несокрушимая Буча возвращается к жизни
0:03:02
Викрадають людей на вулиці: Мер Мелітополя про ситуацію в місті
Воруют гуманитарку и похищают людей прямо на улице. Мэр Мелитополя о ситуации в городе
0:04:47
Пентагон
Абсолютное неуважение к человеческой жизни. Пентагон спрогнозировал дальнейшие действия России в Украине
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 12 квітня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 12 апреля
0:03:19
Стоянка
Накрывали Градами и крылатыми ракетами. Как Стоянка приходит в себя после нападения
0:07:40
звернення Зеленського 11 квітня
Война делает Россию с каждым днем ​​все токсичнее. Новое обращение Зеленского к украинцам и всему миру
0:00:57
Зарин: що це за хімічна зброя та як захиститися і надати першу допомогу
Зарин: что это за химическое оружие и как защититься и оказать первую помощь
Канцлер Австрії Карл Негаммер розповів про переговори з Путіним
Недружелюбный визит! Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал о переговорах с Путиным
Больше видео
Перехоплені розмови окупантів від СБУ 12.04.
Читать дальше
Готовы сушить сухари своим сыновьям. Очередная порция перехваченных разговоров оккупантов от СБУ
Буча після звільнення 12.04.2022
Читать дальше
Пытаются забыть ужасы оккупации: как несокрушимая Буча возвращается к жизни

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь