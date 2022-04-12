Lifestyle

TikTok ЗСУ як ще один вид заспокійливого: мільйонна аудиторія та фан-сторінки наших військових 

Анастасія Єчкалова, журналістка програми Вікна-новини 12 Квітня 2022, 09:30

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