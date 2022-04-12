TikTok ЗСУ як ще один вид заспокійливого: мільйонна аудиторія та фан-сторінки наших військових 

Українські військові — найголовніший тренд українського TikTok. У розважальній соцмережі захисники та захисниці Збройних сил України публікують ролики про те, як долають окупантів, борються за перемогу, а у вільну хвилину танцюють, жартують або рятують тварин з розтрощених окупантами домівок.

Хештег ЗСУ у TikTok став для багатьох українців справді заспокійливим. Адже воїни не тільки захищають, але й регулярно знімають відео, якими підтримують нас із вами. Військові знімають ролики навіть під час запеклих боїв, поки відбивають ворожі атаки.

Танцювальні паузи Збройних сил України у TikTok — ще один вид заспокійливого під час війни. Захисники танцюють з побратимами та наодинці під час вільної хвилини на блокпостах. Відео збирають мільйони переглядів.

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А користувачки соцмережі тим часом створюють окремі фан-сторінки ЗСУ. Жартують — закохатися можна, просто побачивши три літери на одязі.

У мережах варто бути обачними, адже ворог придумує усе нові способи дізнаватися інформацію про українських військових, переміщення нашої техніки та деталі розташування військових об’єктів. Читай, як не потрапити на гачок корегувальника вогню.