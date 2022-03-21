Десятки мільйонів переглядів у всьому світі: як ЗСУ підкорюють TikTok

Українські військові, які боронять наші міста й села від російських окупантів, одночасно борються й на іншому фронті — інформаційному.

У соцмережі TikTok, що була створена для розважальних роликів, нині українські військові публікують відео, щоб показати — вони незламні, безстрашні, вірять у перемогу й готові бити окупантів до останнього.

Наші військові встигають знімати ролики, які збирають десятки мільйонів переглядів у всьому світі. На передовій вони танцюють, співають та підтримують тих, хто в тилу сподівається на них.

Дивися добірку популярних роликів у TikTok з хештегом ЗСУ.

Багато українських спортсменів, акторів, співаків пішли захищати Україну. Хтось вирушив на фронт, хтось приєднався до тероборони, хтось допомагає волонтерству в тилу.

Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк звернувся до окупантів із закликом скласти зброю. Він з перших днів повномасштабного російського нападу приєднався до тероборони Києва.