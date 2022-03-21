Десятки миллионов просмотров по всему миру: как ВСУ покоряют TikTok

Украинские военные, которые защищают наши города и села от российских оккупантов, одновременно борются и на другом фронте — информационном.

В соцсети TikTok, созданной для развлекательных роликов, украинские военные публикуют видео, чтобы показать — они несокрушимые, бесстрашные, верят в победу и готовы бить оккупантов до последнего.

Наши военные успевают снимать ролики, которые собирают десятки миллионов просмотров по всему миру. На передовой они танцуют, поют и поддерживают тех, кто в тылу надеется на них.

Смотри подборку популярных роликов в TikTok с хештегом ВСУ.

Многие украинские спортсмены, актеры, певцы пошли защищать Украину. Кто-то отправился на фронт, кто-то присоединился к терробороне, кто-то помогает волонтерством в тылу.

Лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк обратился к оккупантам с призывом сложить оружие. Он с первых дней полномасштабного российского нападения присоединился к терробороне Киева.