Их жгут как листья осенью. Андрей Хлывнюк обратился к оккупантам

Многие украинские спортсмены, актёры, певцы пошли защищать Украину. Кто-то отправился на фронт, кто-то присоединился к терробороне, кто-то помогает волонтёрством в тылу.

Лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк с первых дней полномасштабного российского нападения присоединился к терробороне Киева.

О нем уже узнали миллионы по всему миру, благодаря ремиксу The Kiffness на его исполнение украинской песни Ой у лузі червона калина.

Сейчас же он в Национальной патрульной полиции города Киева и записал видеообращение к оккупантам.

Он напомнил им, что более, чем за 20 дней полномасштабного российского вторжения в Украину удалось денацифицировать только детские садики и жилые дома.

Захватить удалось только несколько дорог, на которых их жгут, как листья бабушки осенью.

Певец говорит — надо чётко понимать, что никто этого не забудет, никто этого не простит.

— Если вы каким-то образом оказались в Украине, каким-то образом были направлены сюда грабить и убивать, а вы этого не хотите. Вы понимаете, что это преступление, у которого нет срока давности, сдавайтесь в плен, бросайте оружие, уходите домой к своим семьям, — говорит Хлывнюк.

Еще один украинский певец и телеведущий Коля Серга перепел песню по одесским мотивам Шаланды, полные кефали для Владимира Путина. В ней о том, как одесситы готовы встречать российские корабли.