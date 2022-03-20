Їх спалюють як листя восени. Андрій Хливнюк звернувся до окупантів

Багато українських спортсменів, акторів, співаків пішли захищати Україну. Хтось вирушив на фронт, хтось приєднався до тероборони, хтось допомагає волонтерству в тилу.
Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк із перших днів повномасштабного російського нападу приєднався до тероборони Києва.
Про нього вже дізналися мільйони у світі, завдяки реміксу The Kiffness на його виконання української пісні Ой у лузі червона калина.
Про нього вже дізналися мільйони у світі, завдяки реміксу The Kiffness на його виконання української пісні Ой у лузі червона калина.
Нині ж він у Національній патрульній поліції міста Києва та записав відеозвернення до окупантів.
Андрій нагадав росіянам, що більш ніж за 20 днів повномасштабного російського вторгнення в Україну вдалося денацифікувати лише дитячі садки та житлові будинки.
Захопити вдалося лише кілька доріг, на яких їх спалюють, як листя бабусі восени.
Захопити вдалося лише кілька доріг, на яких їх спалюють, як листя бабусі восени.
Співак каже — треба чітко розуміти, що ніхто цього не забуде, ніхто цього не пробачить.
— Якщо ви якимось чином опинилися в Україні, якимось чином були спрямовані сюди грабувати та вбивати, а ви цього не хочете. Ви розумієте, що це злочин, у якого немає терміну давності, здайтеся в полон, кидайте зброю, йдіть додому до своїх родин, — сказав Хливнюк.
Ще один український виконавець та телеведучий Коля Сєрга переспівав пісню за одеськими мотивами Шаланды, полные кефали для Володимира Путіна. В ній про те, як одесити готові зустрічати російські кораблі.