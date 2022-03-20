Шоу-біз

Їх спалюють як листя восени. Андрій Хливнюк звернувся до окупантів

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Березня 2022, 22:30
Андрій Хливнюк звернувся до окупантів

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