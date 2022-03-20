Їх спалюють як листя восени. Андрій Хливнюк звернувся до окупантів

Багато українських спортсменів, акторів, співаків пішли захищати Україну. Хтось вирушив на фронт, хтось приєднався до тероборони, хтось допомагає волонтерству в тилу.

Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк із перших днів повномасштабного російського нападу приєднався до тероборони Києва.

Про нього вже дізналися мільйони у світі, завдяки реміксу The Kiffness на його виконання української пісні Ой у лузі червона калина.

Нині ж він у Національній патрульній поліції міста Києва та записав відеозвернення до окупантів.

Андрій нагадав росіянам, що більш ніж за 20 днів повномасштабного російського вторгнення в Україну вдалося денацифікувати лише дитячі садки та житлові будинки.

Захопити вдалося лише кілька доріг, на яких їх спалюють, як листя бабусі восени.

Співак каже — треба чітко розуміти, що ніхто цього не забуде, ніхто цього не пробачить.

— Якщо ви якимось чином опинилися в Україні, якимось чином були спрямовані сюди грабувати та вбивати, а ви цього не хочете. Ви розумієте, що це злочин, у якого немає терміну давності, здайтеся в полон, кидайте зброю, йдіть додому до своїх родин, — сказав Хливнюк.

Ще один український виконавець та телеведучий Коля Сєрга переспівав пісню за одеськими мотивами Шаланды, полные кефали для Володимира Путіна. В ній про те, як одесити готові зустрічати російські кораблі.