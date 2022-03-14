Зброя замість спортивного інвентарю та неймовірні рекорди — як наші спортсмени підтримують Україну

Нашу державу йдуть захищати не тільки військові, а й добровольці, співаки та спортсмени.

Біатлоністка Анастасія Меркушина, що змагалася на Олімпіаді в Пекіні, нині змінила спортивну гвинтівку на автомат та служитиме в прикордонній службі України.

Тим часом наші спортсмени на Паралімпіаді в Китаї вибороли найбільшу за свою історію кількість медалей.

Відомий український тенісист Сергій Стаховський відклав ракетку та став до лав тероборони.

Я не хотів казати їм (своїм дітям — ред.) вони ще замалі для того, щоб знати, що таке війна.

Сергій сказав, що не зміг залишитися осторонь і бути якимось інакшим.

Ще він повідомив, що статус відомого тенісиста допомагає йому нести меседжі закордон і розповідати про те, що відбувається в Україні.

Звичайні люди теж герої. Раніше ми розповідали про те, як прості українці захищають нашу державу.