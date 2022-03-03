Геть з нашої землі! Мужність та відвага простих українців

Збройні сили України захищають на, озброєні з голови до ніг. Проте, є ті, хто боронить України, які мають тільки велику силу духу та любов.

Ми не припиняємо захоплюватися мужністю та відважністю простих українців.

Вони без зброї стають перед російськими танками, голіруч відбирають ворожу військову техніку, та усіма можливими методами кажуть загарбникам : “Геть з нашої землі!”

Як прості жителі України боронять нашу землю — дивись у матеріалі.