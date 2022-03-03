Жителі Енергодара стоять живим щитом на захисті Запорізької АЕС та ТЕС — подробиці у відео

Жителі Енергодара третю добу стоять на підступі до міста, щоб не пустити російських окупантів до найбільшої в Європі Запорізької АЕС та ТЕС.

Колона ворожої техніки намагалася прорватися до міста, але люди не дали.

Міськрада запевняє, що АЕС, ТЕС та всі служби міста працюють злагоджено, проте ситуація залишається напруженою. Є проблеми з постачанням продуктів та пального.

Деталі дивися у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про втрати Росії в Україні: скільки ворожих сил знищили ЗСУ 02.03.2022.