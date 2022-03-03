Жители Энергодара стоят живым щитом в защите Запорожской АЭС и ТЭС — подробности в видео

Жители Энергодара третьи сутки стоят на подступе к городу, чтобы не пустить российских оккупантов в крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС и ТЭС.

Колонна вражеской техники пыталась прорваться в город, но люди не дали.

Горсовет уверяет, что АЭС, ТЭС и все службы города работают слаженно, однако ситуация остается напряженной. Есть проблемы с поставкой продуктов и горючего.

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Напомним, ранее мы рассказывали про потери России в Украине: сколько вражеских сил уничтожили ВСУ 02.03.2022.