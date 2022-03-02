Героическое противостояние украинского народа: потери России на седьмой день войны

Идут седьмые сутки героического противостояния украинского народа российскому вторжению. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает нам о ситуации в стране и потерях врага по состоянию на утро 02.03.2022.
— На Подольском направлении противник силами тринадцати БТГр из состава Восточного ВО ВС РФ пытается продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении Киева с целью блокирования столицы.
На Северском направлении оккупационные войска продолжают наступательные действия с целью блокирования Киева с северо-востока.
Захватчики остановлены в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев.
Вражеские войска силами до двух БТГр предпринимают неудачные попытки удерживать в окружении героические украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырка.
На Донецком направлении агрессор безуспешно сосредоточил усилия на блокировании города Мариуполь.
В Черноморской операционной зоне враг производит развертывание корабельной группы и продолжает подготовку к проведению морской десантной операции.
Нравственный дух противника и его воля к победе стремительно снижаются благодаря устойчивой обороне наших войск, — сообщает генштаб.
Суммарные ориентировочные потери противника составили:
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Наши военные защищают нас до последнего удара сердца. Мы должны им помогать и поддерживать. Ранее мы рассказывали, как помочь армии Украины.