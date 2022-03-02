Героическое противостояние украинского народа: потери России на седьмой день войны

Идут седьмые сутки героического противостояния украинского народа российскому вторжению. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает нам о ситуации в стране и потерях врага по состоянию на утро 02.03.2022.

— На Подольском направлении противник силами тринадцати БТГр из состава Восточного ВО ВС РФ пытается продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении Киева с целью блокирования столицы.

На Северском направлении оккупационные войска продолжают наступательные действия с целью блокирования Киева с северо-востока.

Захватчики остановлены в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев.

Вражеские войска силами до двух БТГр предпринимают неудачные попытки удерживать в окружении героические украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырка.

На Донецком направлении агрессор безуспешно сосредоточил усилия на блокировании города Мариуполь.

В Черноморской операционной зоне враг производит развертывание корабельной группы и продолжает подготовку к проведению морской десантной операции.

Нравственный дух противника и его воля к победе стремительно снижаются благодаря устойчивой обороне наших войск, — сообщает генштаб.

Суммарные ориентировочные потери противника составили:

личного состава — 5840 человек;

самолетов — 30 единиц;

вертолетов — 31 единица;

танков — до 211 единиц;

боевых бронированных машин — 862 единицы;

артиллерийских систем — 85 единиц;

средства ПВО — 9 единиц;

РСЗО — 40 единиц;

цистерн из ГСМ — 60 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3 единицы;

легкие скоростные катера — 2 единицы;

автомобильной техники — 355 единиц.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Наши военные защищают нас до последнего удара сердца. Мы должны им помогать и поддерживать. Ранее мы рассказывали, как помочь армии Украины.