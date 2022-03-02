Героїчне протистояння українського народу: втрати Росії на сьомий день війни

Триває сьома доба героїчного протистояння українського народу російському вторгненню. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє нам про ситуацію в країні та втрати ворога станом на ранок 02.03.2022.

— На Подільському напрямку противник силами тринадцяти БТГр зі складу Східного ВО ЗС РФ намагається продовжити наступ по рубежу Гореничі, Гостомель, Демидів у напрямку на Київ з метою блокування столиці.

На Сіверському напрямку окупаційні війська продовжують наступальні дії з метою блокування Києва з північного сходу.

Загарбників зупинено в районах населених пунктів Козелець, Бобровиця, Макіїв.

Ворожі війська силами до двох БТГр роблять невдалі спроби утримувати в оточенні героїчні українські міста Суми, Лебедин та Охтирка.

На Донецькому напрямку, не маючи успіху, агресор зосередив зусилля на блокуванні міста Маріуполь.

У Чорноморській операційній зоні ворог здійснює розгортання корабельної групи та продовжує підготовку до проведення морської десантної операції.

Моральний дух противника та його воля до перемоги стрімко знижуються завдяки стійкій обороні наших військ, — повідомляє генштаб.

Сумарні орієнтовні втрати противника становлять:

особового складу — 5840 осіб;

літаків — 30 одиниць;

гелікоптерів — 31 одиниця;

танків — до 211 одиниць;

бойових броньованих машин — 862 одиниці;

артилерійських систем — 85 одиниць;

засоби ППО — 9 одиниць;

РСЗВ — 40 одиниць;

цистерн з ПММ — 60 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 одиниці;

легкі швидкісні катери — 2 одиниці;

автомобільної техніки — 355 одиниць.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Наші військові захищають нас до останнього удару серця. Ми маємо їм допомагати та підтримувати. Раніше ми розповідали, як допомогти армії України.