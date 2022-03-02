Збройні сили України самовіддано і майстерно захищають країну: які досягнення у наших героїв

Тепер ранкову чашку кави, українцям замінює перегляд досягнень Збройних Сил України. Наразі близько 5700 росіян і найманців уже загинули у війні проти України.

Окрім того, ворог втратив загалом понад півтори тисячі техніки. Це десятки літаків, гелікоптерів, танків.

Особливо ЗСУ полюбляють безпілотники, оскільки за допомогою них вдається розбивати цілі окупаційні колони.

Завдяки тому, як вдається ліквідовувати скупчення ворожих військ, Байрактари у Держспецзв’язку називають героїчними пташками.

За останніми даними Генштабу ЗСУ колони броньованої техніки російських агресорів уповільнили темпи наступу і мають проблеми із паливом та боєприпасами.

На нашій землі російські танки так горітимуть скрізь, у кожному куточку України, – говорять бійці, поки знімають на відео спалений танк окупантів.

До того ж у Генеральному штабі ЗСУ закликають українців допомагати долати окупантів. Тому якщо ви помітили у своєму місті чи селищі ворожу техніку, зверніть увагу на розпізнавальні знаки, зафіксуйте час та місце її переміщення і за можливості сфотографуйте. Потім це все необхідно надіслати спецпризначенцям.

Проте є ще безліч варіантів, щоб зробити свій внесок у перемогу України. Читай, як допомогти українській армії.