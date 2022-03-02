Україна

Збройні сили України самовіддано і майстерно захищають країну: які досягнення у наших героїв

Анастасія Єчкалова, журналістка програми Вікна-новини 02 Березня 2022, 06:30

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