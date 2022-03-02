Украина

Вооруженные силы Украины самоотверженно и мастерски защищают страну: какие достижения у наших героев

Анастасия Ечкалова, журналист программы Викна-новости 02 марта 2022, 06:30

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