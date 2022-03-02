Вооруженные силы Украины самоотверженно и мастерски защищают страну: какие достижения у наших героев

Теперь утреннюю чашку кофе украинцам заменяет пересмотр достижений Вооруженных Сил Украины. В настоящее время около 5700 россиян и наемников уже погибли в войне против Украины.

Кроме того, враг потерял в общей сложности более полутора тысяч техники. Это десятки самолетов, вертолетов, танков.

Особенно ВСУ любят беспилотники, поскольку с помощью них удается разбивать целые оккупационные колонны.

Благодаря тому, как удается ликвидировать скопления вражеских войск, Байрактары в Госспецсвязи называют героическими птичками.

По последним данным Генштаба ВСУ колонны бронированной техники российских агрессоров замедлили темпы наступления и испытывают проблемы с топливом и боеприпасами.

На нашей земле российские танки будут так гореть везде, в каждом уголке Украины, – говорят бойцы, пока снимают на видео сожженный танк оккупантов.

К тому же, в Генеральном штабе ВСУ призывают украинцев помогать преодолевать оккупантов. Поэтому если вы заметили в своем городе или поселке вражескую технику, обратите внимание на опознавательные знаки, зафиксируйте время и место ее перемещения и по возможности сфотографируйте.

Затем все это необходимо прислать спецназначенцам.

Однако есть еще множество вариантов, чтобы внести свой вклад в победу Украины. Читай, как помочь украинской армии.