Україна

У Росії — брак військових, в України — козацький драйв: Олексій Арестович ситуацію на фронті

Даніела Долотова, редакторка сайту 02 Березня 2022, 16:25

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