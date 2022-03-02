У Росії — брак військових, в України — козацький драйв: Олексій Арестович ситуацію на фронті

Зранку 2 березня радник голови Офісу Президента Олексій Арестович провів брифінг про стан бойових дій на території України. І першою хорошою звісткою стала інформація про психологічний перелом на полі бою.
Всі знають, що противник масово кидає свою зброю і техніку, здається в полон або пересувається в бік білоруського чи російського кордону, — говорить Олексій Арестович.
Всі знають, що противник масово кидає свою зброю і техніку, здається в полон або пересувається в бік білоруського чи російського кордону, — говорить Олексій Арестович.
Вперше на сьомий день війни наші підрозділи перейшли в наступ на окремому напрямку.
Вперше на сьомий день війни наші підрозділи перейшли в наступ на окремому напрямку.
Ми нищимо противника, працює наша авіація та артилерія, і дуже вправно.
Ми нищимо противника, працює наша авіація та артилерія, і дуже вправно.
Олексій Арестович наголосив, що наші воїни перемагають. Особливо, коли вони це роблять у прямих зіткненнях на полі бою. Це показує і професіоналізм, і бойовий дух.
Весь цей козацький драйв, який росіяни розбудили на свою голову.
Весь цей козацький драйв, який росіяни розбудили на свою голову.
Ворог буде розбитий, перемога буде за нами!
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про надзвичайний дух надії та єднання української нації.