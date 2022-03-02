У Росії — брак військових, в України — козацький драйв: Олексій Арестович ситуацію на фронті

Зранку 2 березня радник голови Офісу Президента Олексій Арестович провів брифінг про стан бойових дій на території України. І першою хорошою звісткою стала інформація про психологічний перелом на полі бою.

Всі знають, що противник масово кидає свою зброю і техніку, здається в полон або пересувається в бік білоруського чи російського кордону, — говорить Олексій Арестович.

Існує інформація, що курсантів другого курсу військових училищ кинули на війну в Україну. Це означає, що так звана могутня російська армія не може впоратися з Україною, українським народом та нашими славетним ЗСУ.

Противник досі намагається йти у наступ у бік Києва. Проте це йому, як і завжди, не вдається завдяки Збройним Силам України.