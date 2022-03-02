У России — нехватка военных, у Украины — казацкий драйв: Алексей Арестович о ситуации на фронте

Утром, 2 марта, советник главы Офиса президента Алексей Арестович провел брифинг, на котором сообщил о состоянии боевых действий на территории Украины. И первым хорошим известием стала информация о психологическом переломе на поле боя.
Все знают, что противник массово бросает оружие и технику, сдается в плен или передвигается в сторону белорусской или российской границы, — говорит Алексей Арестович.
Все знают, что противник массово бросает оружие и технику, сдается в плен или передвигается в сторону белорусской или российской границы, — говорит Алексей Арестович.
Другие основные тезисы и радостные известия с фронта мы собрали ниже:
Впервые, на седьмой день войны, наши подразделения перешли в наступление по отдельному направлению.
Впервые, на седьмой день войны, наши подразделения перешли в наступление по отдельному направлению.
Мы уничтожаем противника, работает наша авиация и артиллерия, и очень умело.
Мы уничтожаем противника, работает наша авиация и артиллерия, и очень умело.
Алексей Арестович подчеркнул, что наши воины побеждают. Особенно, когда они это делают в прямых столкновениях на поле боя. Это показывает и профессионализм, и боевой дух.
Весь этот казацкий драйв россияне разбудили на свою голову. Враг будет разбит, победа будет за нами!
Весь этот казацкий драйв россияне разбудили на свою голову. Враг будет разбит, победа будет за нами!
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о чрезвычайном духе надежды и единения украинской нации.