У России — нехватка военных, у Украины — казацкий драйв: Алексей Арестович о ситуации на фронте

Утром, 2 марта, советник главы Офиса президента Алексей Арестович провел брифинг, на котором сообщил о состоянии боевых действий на территории Украины. И первым хорошим известием стала информация о психологическом переломе на поле боя.

Все знают, что противник массово бросает оружие и технику, сдается в плен или передвигается в сторону белорусской или российской границы, — говорит Алексей Арестович.

Другие основные тезисы и радостные известия с фронта мы собрали ниже:

Появилась информация о том, что курсантов второго курса военных училищ бросили на войну в Украину . Это значит, что так называемая могущественная российская армия не может справиться с Украиной, украинским народом и нашими славными ВСУ.

. Это значит, что так называемая могущественная российская армия не может справиться с Украиной, украинским народом и нашими славными ВСУ. Противник все еще пытается идти в наступление в сторону Киева . Однако это ему, как всегда, не удается благодаря Вооруженным силам Украины.

. Однако это ему, как всегда, не удается благодаря Вооруженным силам Украины. Направление в сторону Чернигова и Сум остановлено. Противник пытается восстановить силы, но ВСУ и партизаны начали охоту на колонны оккупантов.

Читать по теме Героическое противостояние украинского народа: потери России на седьмой день войны Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал суммарные ориентировочные потери российских оккупантов по состоянию на утро 02.03.2022.

В Харькове противник работает по городу из систем залпового огня, накрывает авиацией. Скорее всего, поставлена ​​задача психологически сломать Харьков и совершить террор. Однако ВСУ и терроборона пока работают над уничтожением врага. Противник несет неслыханные потери.

противник работает по городу из систем залпового огня, накрывает авиацией. Скорее всего, поставлена ​​задача психологически сломать Харьков и совершить террор. Однако ВСУ и терроборона пока работают над уничтожением врага. Противник несет неслыханные потери. 1 марта ВСУ в Харькове пошли в контратаку. Во встречных боях украинские военные разгромили 200-ю бригаду противника — элитное подразделение ВС РФ.

Впервые, на седьмой день войны, наши подразделения перешли в наступление по отдельному направлению.

Украинская бригада атаковала российские силы в Горловке , сейчас там закрепляются. Возможно, будут развивать наступление. И это не последнее наступление и контрнаступление. Скоро придет время, когда мы придем освобождать наши земли, а не защищать.

, сейчас там закрепляются. Возможно, будут развивать наступление. И это не последнее наступление и контрнаступление. Скоро придет время, когда мы придем освобождать наши земли, а не защищать. В Мариуполе обстановка спокойная, однако возможны попытки противника атаковать пригород. Тем не менее ВСУ и терроборона контролируют ситуацию и готовы дать жесткий отпор.

В Херсоне — уличные бои. Несмотря на множество фейков, город все еще героически держится. ВСУ продолжают сопротивление и в городе, и вокруг города.

— уличные бои. Несмотря на множество фейков, город все еще героически держится. ВСУ продолжают сопротивление и в городе, и вокруг города. Противник пытался предпринять попытку выдвинуться в сторону Николаева , однако был подвергнут сокрушительному удару и потерял большое количество людей и материальных запасов.

, однако был подвергнут сокрушительному удару и потерял большое количество людей и материальных запасов. Огромная колонна противника уничтожена сегодня вблизи Кривого Рога .

. Что касается Энергодара, противник остановлен на входе в город.

Мы уничтожаем противника, работает наша авиация и артиллерия, и очень умело.

Алексей Арестович подчеркнул, что наши воины побеждают. Особенно, когда они это делают в прямых столкновениях на поле боя. Это показывает и профессионализм, и боевой дух.

Весь этот казацкий драйв россияне разбудили на свою голову. Враг будет разбит, победа будет за нами!

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о чрезвычайном духе надежды и единения украинской нации.