Украина

У России — нехватка военных, у Украины — казацкий драйв: Алексей Арестович о ситуации на фронте

Даниэла Долотова, редактор сайта 02 марта 2022, 16:25

Больше видео
Cтоп Путін
ЕС отключил семь банков России от SWIFT
0:03:25
Кличко звернення 2 березня
Я горжусь быть украинцем! Обращение Виталия Кличко к киевлянам 02.03.2022
втрати Росії ранок 02.03.22
Героическое противостояние украинского народа: потери России на седьмой день войны
0:08:04
Звернення Зеленського 02.03.22
Теперь нельзя оставаться нейтральным! Обращение Зеленского к украинцам 02.02.22
Смотреть больше

Последние видео
Олексій Арестович - брифінг

У России — нехватка военных, у Украины — казацкий драйв: Алексей Арестович о ситуации на фронте
Cтоп Путін
ЕС отключил семь банков России от SWIFT
0:00:58
Бенедикт Камбербетч
Камбербетч с нами! Актер выразил поддержку Украине
0:03:25
Кличко звернення 2 березня
Я горжусь быть украинцем! Обращение Виталия Кличко к киевлянам 02.03.2022
0:03:55
Дмитро Монатік записав відеозвернення до росіян та білорусів
Это не спасение — это война. Монатик обратился к россиянам и белорусам
втрати Росії ранок 02.03.22
Героическое противостояние украинского народа: потери России на седьмой день войны
0:08:04
Звернення Зеленського 02.03.22
Теперь нельзя оставаться нейтральным! Обращение Зеленского к украинцам 02.02.22
0:18:47
Джо Байден
Украинцы никому не отдадут свою свободу: речь Джо Байдена о планах США и войне в Украине
Лія Ахеджакова
Я лично живу в империи лжи: Лия Ахеджакова о войне в Украине и борьбе россиян с путинским режимом
0:01:08
Чорний день для російських олігархів - конфіскація майна та рахунків
Черный день для российских олигархов настал. ЕС арестует их имущество и счета
Больше видео
Cтоп Путін
Читать дальше
ЕС отключил семь банков России от SWIFT

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь