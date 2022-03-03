Вон из нашей земли! Мужество и отвага простых украинцев

Вооруженные силы Украины защищают нас, вооруженные с головы до ног. Однако есть те, кто защищает Украину, обладая только большой силой духа и любовью.

Мы не перестаем восхищаться мужеством и отвагой простых украинцев.

Они без оружия становятся перед российскими танками, голыми руками отбирают вражескую военную технику и всеми возможными методами говорят захватчикам: “Вон с нашей земли!”

Как простые жители Украины защищают нашу землю — смотри в материале.