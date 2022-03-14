Оружие вместо спортивного инвентаря и невероятные рекорды — как наши спортсмены поддерживают Украину

Наше государство идут защищать не только военные, но и добровольцы, певцы и спортсмены.

Биатлонистка Анастасия Меркушина, соревновавшаяся на Олимпиаде в Пекине, сменила спортивную винтовку на автомат и будет служить в пограничной службе Украины.

Тем временем наши спортсмены на Паралимпиаде в Китае завоевали самое большое за свою историю количество медалей.

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский отложил ракетку и стал в ряды терробороны.

Я не хотел говорить им (своим детям — ред.) они еще мало для того, чтобы знать, что такое война.

Сергей сказал, что не смог остаться в стороне и быть каким-то другим.

Еще он сообщил, что статус известного теннисиста помогает ему нести месседжи за границу и рассказывать о том, что происходит в Украине.

Обычные люди тоже герои. Раньше мы рассказывали о том, как простые украинцы защищают наше государство.