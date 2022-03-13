Історичний результат! Україна феєрично завершила виступ на Паралімпіаді-2022

Україна феєрично завершила виступ на Паралімпіаді-2022 у Китаї. Наші спортсмени здобули 29 нагород, з яких 11 — золоті.
Про це інформує Національний олімпійський комітет у Facebook.
— Національна збірна України поставила золоту крапку у своєму виступі на зимових Паралімпійських іграх у Пекіні. У заключний день змагань наші спортсмени святкували перемогу в лижних гонках у відкритій естафеті 4х2,5 км, — повідомили у НОК.
За підсумком змагань медальний залік України складає: 11 золотих медалей, 10 срібних та 8 бронзових.
Це абсолютний рекорд для України на зимових Паралімпіадах.
Це абсолютний рекорд для України на зимових Паралімпіадах.
Серед усіх паралімпійських збірних українська посіла другу сходинку, поступившись лише Китаю.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як спортсмени підтримують Україну під час війни і вкотре доводять: спорт – не поза політикою.