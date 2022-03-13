Історичний результат! Україна феєрично завершила виступ на Паралімпіаді-2022

Україна феєрично завершила виступ на Паралімпіаді-2022 у Китаї. Наші спортсмени здобули 29 нагород, з яких 11 — золоті.

Про це інформує Національний олімпійський комітет у Facebook.

— Національна збірна України поставила золоту крапку у своєму виступі на зимових Паралімпійських іграх у Пекіні. У заключний день змагань наші спортсмени святкували перемогу в лижних гонках у відкритій естафеті 4х2,5 км, — повідомили у НОК.

За підсумком змагань медальний залік України складає: 11 золотих медалей, 10 срібних та 8 бронзових.

Це абсолютний рекорд для України на зимових Паралімпіадах.

Серед усіх паралімпійських збірних українська посіла другу сходинку, поступившись лише Китаю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як спортсмени підтримують Україну під час війни і вкотре доводять: спорт – не поза політикою.