Исторический результат! Украина феерически завершила выступление на Паралимпиаде-2022

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 13 марта 2022, 10:55
Паралімпійці в Пекіні-2022

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