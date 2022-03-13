Исторический результат! Украина феерически завершила выступление на Паралимпиаде-2022

Украина феерически завершила выступление на Паралимпиаде-2022 в Китае. Наши спортсмены завоевали 29 наград, из которых 11 — золотые.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет в Facebook.

— Национальная сборная Украины поставила золотую точку в своем выступлении на зимних Паралимпийских играх в Пекине. В заключительный день соревнований наши спортсмены праздновали победу в лыжных гонках в открытой эстафете 4х2,5 км, — сообщили в НОК.

По итогам соревнований медальный зачет Украины составляет 11 золотых медалей, 10 серебряных и 8 бронзовых.

Это абсолютный рекорд для Украины на зимних Паралимпиадах.

Среди всех паралимпийских сборных Украина заняла второе место, уступив только Китаю.

Напомним, ранее мы рассказывали, как спортсмены поддерживают Украину во время войны и еще раз доказывают: спорт — не вне политики.