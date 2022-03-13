Исторический результат! Украина феерически завершила выступление на Паралимпиаде-2022

Украина феерически завершила выступление на Паралимпиаде-2022 в Китае. Наши спортсмены завоевали 29 наград, из которых 11 — золотые.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет в Facebook.
— Национальная сборная Украины поставила золотую точку в своем выступлении на зимних Паралимпийских играх в Пекине. В заключительный день соревнований наши спортсмены праздновали победу в лыжных гонках в открытой эстафете 4х2,5 км, — сообщили в НОК.
По итогам соревнований медальный зачет Украины составляет 11 золотых медалей, 10 серебряных и 8 бронзовых.
Это абсолютный рекорд для Украины на зимних Паралимпиадах.
Это абсолютный рекорд для Украины на зимних Паралимпиадах.
Среди всех паралимпийских сборных Украина заняла второе место, уступив только Китаю.
Напомним, ранее мы рассказывали, как спортсмены поддерживают Украину во время войны и еще раз доказывают: спорт — не вне политики.