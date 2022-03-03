Спорт не вне политики! Как украинские спортсмены поддерживают наше государство

Спорт не вне политики. Украинские спортсмены громко по всему миру рассказывают о преступлениях путинской России в Украине.

Наши атлеты на спортивных площадках взывают о помощи Украине, умоляют россиян не быть равнодушными и остановить своего диктатора.

Также защищают Родину с оружием в руках и помогают нашей армии деньгами.

Бывший тренер украинской сборной Андрей Шевченко также присоединился к фонду, собравшему более €600 тыс.

А также в терроборону пошли боксеры — Усик, Ломаченко, Дзинзирук. А футбольный тренер Юрий Вернидуб вступил в ряды ВСУ.

Как еще спортсмены поддерживают наше государство — смотри в материале.

Не только спортсмены могут помочь нашим военным. Ты можешь потратить средства єПідтримки на помощь армии. Ранее мы рассказывали о том, как перевести ковидную тысячу на армию.