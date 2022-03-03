Люди

Спорт не поза політикою! Як українські спортсмени підтримують нашу державу

Богдана Макалюк, редакторка сайту 03 Березня 2022, 15:35

Більше відео
0:01:50
Як прості українці захищають Україну
Геть з нашої землі! Мужність та відвага простих українців
0:01:48
Щоб ти здох! Забирайся з України! Кияни, які пережили Другу світову війну, звернулися до Путіна
Забирайся з України! Кияни, які пережили Другу світову війну, звернулися до Путіна
0:03:55
Дмитро Монатік записав відеозвернення до росіян та білорусів
Це не порятунок — це війна. Монатік звернувся до росіян та білорусів
0:04:28
Павло Казарін про територіальну оборону та ситуацію в Києві
Бути в теробороні — не обов’язок, а привілей. Казарін про настрій захисників та ситуацію в Києві
Дивитись більше

Останні відео
0:03:05
Спорт не поза політикою! Як українські спортсмени підтримують нашу державу

Спорт не поза політикою! Як українські спортсмени підтримують нашу державу
0:06:02
Олексій Арестович про контрнаступ українських військ
Ми перейшли у контрнаступ: брифінг Олексія Арестовича про успіхи ЗСУ та народний опір
0:04:11
Росії загрожує дефолт
Корабель, що тоне. Росії загрожує дефолт. Які збитки ще понесла країна-агресор
0:02:50
Як працює київське метро
Перевіряють речі та документи — як працює київське метро
0:00:56
Сила української армії - наші військові дають гідну відсіч окупантам
Супергерої нашого часу — українські військові показують силу нашої армії
0:06:18
Як мери міст та губернатори захищають Україну - відео
Разом проти ворога! Яку роль у війні відіграють мери міст
0:02:23
Як Івано-Франківськ приймає переселенців
Допомагають усі. Як в Івано-Франківську приймають переселенців
0:07:04
Звернення Володимира Зеленського 03.03.2022 - відео
Ми єдині, а отже, сильні — Зеленський про ситуацію на фронті та кроки уряду
0:01:50
Як прості українці захищають Україну
Геть з нашої землі! Мужність та відвага простих українців
Втрати Росії в Україні - Скільки ворожих сил знищили ЗСУ 03.03.2022
Українці відважно боронять свою землю. Втрати окупантів на восьмий день загарбницької війни
Більше відео
Олексій Арестович про контрнаступ українських військ
Читати далі
Ми перейшли у контрнаступ: брифінг Олексія Арестовича про успіхи ЗСУ та народний опір

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь