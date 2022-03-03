Спорт не поза політикою! Як українські спортсмени підтримують нашу державу

У цей складний час спорт не поза політикою. Українські спортсмени гучно на увесь світ розказують про злочини путінської Росії в Україні.

Наші атлети на спортивних майданчиках волають про допомогу Україні, благають росіян не бути байдужими та зупинити свого диктатора.

Також захищають Батьківщину зі зброєю в руках і допомагають нашій армії грішми.

Колишній тренер української збірної Андрій Шевченко також долучився до фонду, який зібрав понад €600 тис.

А також до тероборони пішли боксери — Усик, Ломаченко, Дзинзирук. А футбольний тренер Юрій Вернидуб вступив до лав ЗСУ.

Як ще спортсмени підтримують нашу державу — дивися в матеріалі.

Не тільки спортсмени можуть допомогти нашим військовим. Ти можеш витратити кошти єПідтримки на допомогу армії. Раніше ми розповідали про те, як перевести ковідну тисячу на армію.