ЗСУ допомагають російським військовим з дорогою на суд Божий. Звернення Зеленського на 25 день війни

Президент України Володимир Зеленський опублікував звернення на 25 день війни з Росією.

– Вже 25-та доба, як російські військові шукають і ніяк не можуть знайти придуманих ними ж “нацистів”, від яких вони хотіли нібито захищати наших людей.

Як вони шукають і не можуть знайти українців, які зустріли б їх із квітами.

А головне – російські військові ніяк не знаходять дорогу додому. А тому наші військові допомагають їм з дорогою на суд Божий, – сказав президент.

Дивіться повне відео звернення Зеленського на 25 день війни з російськими окупантами в Україні.