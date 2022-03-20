ВСУ помогают российским военным с дорогой на суд Божий. Обращение Зеленского на 25 день войны

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение на 25-й день войны с Россией.

– Уже 25-е сутки, как российские военные ищут и никак не могут найти придуманных ими же “нацистов”, от которых они хотели якобы защищать наших людей.

Как они ищут и не могут найти украинцев, которые бы встретили их с цветами.

А главное – российские военные никак не находят дорогу домой. Поэтому наши военные помогают им с дорогой на суд Божий, — сказал президент.

Смотрите полное видео обращения Зеленского на 25-й день войны с российскими оккупантами в Украине.