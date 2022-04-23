Україна

Львівський іподром прийняв коней з усіх куточків України: що їм довелося пережити та як почуваються тварини зараз

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 23 Квітня 2022, 12:00

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