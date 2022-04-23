Львівський іподром прийняв коней з усіх куточків України: що їм довелося пережити та як почуваються тварини зараз

Від війни страждають не лише люди, а й тварини. Окупанти у Бучі та Гостомелі показали, на що здатні: вони розстрілювали коней прямо у стайнях, деяких — через ім’я, яке не сподобалося російському вояці.
Рятуючи коней із різних регіонів активних бойових дій, власники стаєнь перевезли своїх підопічних до Львова. Одна з них — тренерка з кіньми Анна Вольська. Вона втратила чоловіка, який захищав рідну Миколаївщину. Своїх коней перевозила з Одеси.
Львівський іподром став притулком для коней з усіх гарячих точок України. Наляканих та зморених, волонтери звозять їх сюди. Тут тварини із Києва, Чернігова, Одеси, Харкова та інших гарячих точок відновлюються.
Більшість із них лишаються, а деяких переправляють за кордон.
Ще одна героїчна історія — про власницю притулку Сіріус, котра шукала харчі для улюблених тварин.