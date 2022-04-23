Вивозять прямо під обстрілами — як евакуюють тварин з Харківського зоопарку

Під обстрілами, без їжі, з багатьма жертвами — з Харківського зоопарку продовжують евакуйовувати тварин. Тут вкрай складна ситуація, адже в місті не припиняються обстріли.
Звірів прихистили в Одесі, Рівному та інших містах. Тварини потихеньку оговтуються, їх посилено годують, бережуть від шуму і дають заспокійливі.
Звірів прихистили в Одесі, Рівному та інших містах. Тварини потихеньку оговтуються, їх посилено годують, бережуть від шуму і дають заспокійливі.
Нові домівки у Рівненському зоопарку отримали й 15 приматів із Київщини, 20 єнотів з Дніпропетровщини та альпака з Харкова. Зоопарк став одним із хабів гуманітарної допомоги звіринцям усієї України. Сюди з Європи надходять харчі та медикаменти для тварин.
Дивися, як тварини адаптуються до нових умов.
У Федорівці залишився найбільший притулок для бездомних звірів в Україні під назвою Сіріус. Історія власниці притулку, яка шукала харчі для улюблених тварин, не залишить тебе байдужим(-ою).