Вивозять прямо під обстрілами — як евакуюють тварин з Харківського зоопарку

Під обстрілами, без їжі, з багатьма жертвами — з Харківського зоопарку продовжують евакуйовувати тварин. Тут вкрай складна ситуація, адже в місті не припиняються обстріли.

Звірів прихистили в Одесі, Рівному та інших містах. Тварини потихеньку оговтуються, їх посилено годують, бережуть від шуму і дають заспокійливі.

Нові домівки у Рівненському зоопарку отримали й 15 приматів із Київщини, 20 єнотів з Дніпропетровщини та альпака з Харкова. Зоопарк став одним із хабів гуманітарної допомоги звіринцям усієї України. Сюди з Європи надходять харчі та медикаменти для тварин.

Дивися, як тварини адаптуються до нових умов.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

У Федорівці залишився найбільший притулок для бездомних звірів в Україні під назвою Сіріус. Історія власниці притулку, яка шукала харчі для улюблених тварин, не залишить тебе байдужим(-ою).