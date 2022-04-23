Вывозят прямо под обстрелами — как эвакуируют животных из Харьковского зоопарка

Под обстрелами, без еды, со многими жертвами — из Харьковского зоопарка продолжают эвакуировать животных. Здесь очень сложная ситуация, ведь в городе не прекращаются обстрелы.

Зверей приютили в Одессе, Ровно и других городах. Животные потихоньку приходят в себя, их усиленно кормят, берегут от шума и дают успокоительные.

Новые дома в Ровенском зоопарке получили и 15 приматов из Киевской области, 20 енотов из Днепропетровской области и альпака из Харькова. Зоопарк стал одним из хабов гуманитарной помощи зверинцам всей Украины. Сюда из Европы поступают продукты и медикаменты для животных.

Смотри, как животные адаптируются к новым условиям.

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