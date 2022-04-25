Расстреливали из-за того, что не понравилось имя. История женщины, вывозившей лошадей из оккупации

Испуганные и уставшие: от войны бегут не только люди, но и животные. Однако некоторых эвакуировать из-под обстрелов не так-то просто. Львовский ипподром стал убежищем для лошадей из всех горячих точек Украины. Здесь они живут и восстанавливаются бесплатно.
Четырехлетняя кобыла с кличкой Покорная приехала из родной Одесской области во Львов. Она очень контактная, всех обнюхивает и облизывает.
Из четырех других лошадей, которых привезла Анна Вольская, Покорной переезд дался тяжелее всего: она похудела. Однако через несколько недель успела неплохо восстановиться.
— Когда лошадь худеет, позвоночник проявляется очень сильно, выступают маклаки (сзади косточки), появляется голодная яма и видны ребра, — говорит Анна.
Покорная в этом году должна была впервые участвовать в соревнованиях, и война все перечеркнула. Анна более 30 лет тренирует лошадей.
В Одесской области женщина имела собственное фермерское хозяйство, обучала детей ездить верхом. С начала полномасштабного вторжения до последнего не хотела покидать дом, но обстрелы с каждым разом все усиливались.
— Когда уже приблизились обстрелы поближе к нашему краю, район Южного, район Коблево, мы поняли, что оставаться там очень опасно. Перевезти лошадей — это большая сложность, это нужно заказывать специальный коневоз, приготовить все снаряжение для них, это все собрать.
И сама перевозка для лошадей является стрессом, — рассказывает тренер.
И сама перевозка для лошадей является стрессом, — рассказывает тренер.
После 14 часов дороги ее животные поселились в конюшне львовского ипподрома. Здесь бесплатно принимают лошадей, которых вынужденно эвакуируют с горячих точек.
Смотрительница Евгения Федан говорит, иногда животные проводят в пути и по три дня.
Смотрительница Евгения Федан говорит, иногда животные проводят в пути и по три дня.
В первые дни полномасштабного вторжения они приезжали очень возбужденные и напуганные, но через несколько дней на ипподроме возобновляли силы.
Анна вывезла всего четырех лошадей, которых тренирует. Еще двое остались дома. Сейчас там относительно спокойно, однако, если снова будут взрывы, придется вывозить остальных животных. Сегодня ситуация с лошадьми в горячих точках очень сложная, говорит Анна.
Многие из животных, которые были в оккупации, в частности в Киевской области, безжалостно уничтожили российские военные.
Лошадей просто расстреливали в денниках, заходили и расстреливали, для чего — неизвестно.
Лошадей просто расстреливали в денниках, заходили и расстреливали, для чего — неизвестно.
— А у нас в Украине были очень хорошие лошади и дорогие лошади. То есть они даже не понимают, что они расстреливают. Некоторых коней расстреливали только из-за имени, потому что им оно не понравилось, бывали и такие случаи, — рассказывает Анна.
Женщина делится и личной историей. Недавно она потеряла мужа. Он был военным, воевал в АТО и теперь стал на защиту Украины.
40 дней назад мужчина погиб, защищая свою землю в Николаевской области. Посмертно награжден званием Герой Украины.
40 дней назад мужчина погиб, защищая свою землю в Николаевской области. Посмертно награжден званием Герой Украины.
— Он жил тем, что нужна нашей стране помощь, и он был предан своей работе. Он — Герой Украины, но он для меня всегда был героем. Мы с его мамой очень тяжело переносим эту потерю.
Денис всегда делал так, чтобы его девочки улыбались. Жаль, что лучший цвет нации в нашей стране уходит из этого мира, — говорит Анна.
У Анны трое детей, самому младшему 16 лет. Сейчас женщина проводит с лошадьми практически все время, говорит, они все чувствуют и лечат раны. Анна верит в победу Украины и обещает: ее лошади снова будут бороться за награды на манеже.
На территории Украины много зоопарков, в некоторых проживают редкие животные. Они тоже пострадали от войны. Ранее мы рассказывали, как живут животные в зоопарках и как помочь им.