Рассказы

Расстреливали из-за того, что не понравилось имя. История женщины, вывозившей лошадей из оккупации

Оксана Ротко, региональный журналист Вікон во Львове 25 апреля 2022, 11:00
Як Анна Вольська рятувала коней з окупації

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