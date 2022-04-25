Расстреливали из-за того, что не понравилось имя. История женщины, вывозившей лошадей из оккупации

Испуганные и уставшие: от войны бегут не только люди, но и животные. Однако некоторых эвакуировать из-под обстрелов не так-то просто. Львовский ипподром стал убежищем для лошадей из всех горячих точек Украины. Здесь они живут и восстанавливаются бесплатно.

История Покорной

Четырехлетняя кобыла с кличкой Покорная приехала из родной Одесской области во Львов. Она очень контактная, всех обнюхивает и облизывает.

Из четырех других лошадей, которых привезла Анна Вольская, Покорной переезд дался тяжелее всего: она похудела. Однако через несколько недель успела неплохо восстановиться.

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— Когда лошадь худеет, позвоночник проявляется очень сильно, выступают маклаки (сзади косточки), появляется голодная яма и видны ребра, — говорит Анна.

Покорная в этом году должна была впервые участвовать в соревнованиях, и война все перечеркнула. Анна более 30 лет тренирует лошадей.

В Одесской области женщина имела собственное фермерское хозяйство, обучала детей ездить верхом. С начала полномасштабного вторжения до последнего не хотела покидать дом, но обстрелы с каждым разом все усиливались.

Как вывозили животных

— Когда уже приблизились обстрелы поближе к нашему краю, район Южного, район Коблево, мы поняли, что оставаться там очень опасно. Перевезти лошадей — это большая сложность, это нужно заказывать специальный коневоз, приготовить все снаряжение для них, это все собрать.

И сама перевозка для лошадей является стрессом, — рассказывает тренер.

После 14 часов дороги ее животные поселились в конюшне львовского ипподрома. Здесь бесплатно принимают лошадей, которых вынужденно эвакуируют с горячих точек.

Смотрительница Евгения Федан говорит, иногда животные проводят в пути и по три дня.

В первые дни полномасштабного вторжения они приезжали очень возбужденные и напуганные, но через несколько дней на ипподроме возобновляли силы.

О лошадях в оккупации

Анна вывезла всего четырех лошадей, которых тренирует. Еще двое остались дома. Сейчас там относительно спокойно, однако, если снова будут взрывы, придется вывозить остальных животных. Сегодня ситуация с лошадьми в горячих точках очень сложная, говорит Анна.

Многие из животных, которые были в оккупации, в частности в Киевской области, безжалостно уничтожили российские военные.

Лошадей просто расстреливали в денниках, заходили и расстреливали, для чего — неизвестно.

— А у нас в Украине были очень хорошие лошади и дорогие лошади. То есть они даже не понимают, что они расстреливают. Некоторых коней расстреливали только из-за имени, потому что им оно не понравилось, бывали и такие случаи, — рассказывает Анна.

О муже, который получил звание Героя Украины

Женщина делится и личной историей. Недавно она потеряла мужа. Он был военным, воевал в АТО и теперь стал на защиту Украины.

40 дней назад мужчина погиб, защищая свою землю в Николаевской области. Посмертно награжден званием Герой Украины.

— Он жил тем, что нужна нашей стране помощь, и он был предан своей работе. Он — Герой Украины, но он для меня всегда был героем. Мы с его мамой очень тяжело переносим эту потерю.

Денис всегда делал так, чтобы его девочки улыбались. Жаль, что лучший цвет нации в нашей стране уходит из этого мира, — говорит Анна.

У Анны трое детей, самому младшему 16 лет. Сейчас женщина проводит с лошадьми практически все время, говорит, они все чувствуют и лечат раны. Анна верит в победу Украины и обещает: ее лошади снова будут бороться за награды на манеже.

На территории Украины много зоопарков, в некоторых проживают редкие животные. Они тоже пострадали от войны. Ранее мы рассказывали, как живут животные в зоопарках и как помочь им.