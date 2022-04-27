Рассказы

Сбежал от россиян, чтобы служить Нацгвардии — история овчарки Бакса

Анастасия Грубрина, практикантка сайта Елена Горячева 27 апреля 2022, 15:00
Втік від окупантів, щоб служити Нацгвардії - історія вівчарки Бакса

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