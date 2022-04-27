Сбежал от россиян, чтобы служить Нацгвардии — история овчарки Бакса

У украинских военных в Николаевской области появился четырехлапый трофей — овчарка малинуа.

Во время боев служебный пес россиян сбежал от них. На нем был ошейник подразделения К9 армии оккупантов. Месяц голодное животное бродило по селам, пока не прибилось к местной жительнице Валентине.

Женщина подкармливала пса, а потом отдала украинским военным кинологам, хотя люди предлагали ей немалые деньги за породистого красавца.

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— Две тысячи долларов стоила собака. В селе мы живем тяжело, только за счет хозяйства и коров. Но происходящее в Буче и других городах не сравнится с деньгами.

Собаку нужно было отдать, чтобы от нее была польза.

Теперь у Бакса — так его зовут сейчас — новая жизнь в украинской армии. Пес оказался бельгийской овчаркой малинуа.

К тому же он обучен командам и задержанию преступников. Скорее всего, его использовали для разгона митингов и осмотра машин.

Кинологи говорят: будут совершенствовать навыки служебной собаки. У овчарки Бакса уже есть боевой товарищ, к которому он привыкает.

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