Вместо консервации – книги по литературе. История харьковского преподавателя, который ведет лекции из укрытия

Лекции по украинской литературе – из погреба. Преподаватель Харьковского национального университета имени Каразина Михаил Сподарец уже третью неделю проводит лекции для студентов из собственного погреба.

Теперь вместо привычного костюма и галстука у него удобное худи, а вместо больших аудиторий одного из старейших вузов Украины – погреб.

Время от времени приходится переносить туда только очки, книги Юрия Андруховича и ноутбук, подаренный сыном.

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Для лучшего качества звука и видео Михаил приобрел камеру и микрофон, а также усилитель для роутера, чтобы был устойчивый сигнал.

Новое оборудование теперь уверенно вытеснило банки с вареньем и другую консервацию, которые пришлось убрать еще в первый день полномасштабного вторжения.

Помещение очень небольшое, но для одного человека вполне достаточно.

Под землей не слышно сирен и они не мешают проводить занятия. Но вражеские самолеты слышны даже в подземелье.

Каждый должен делать свое дело. Если я не в армии, не в терробороне, то, конечно, я должен делать свое дело, – говорит Михаил.

Часть преподавателей живет в харьковской подземке – оттуда записывают аудиолекции.

Студенты тоже стараются делать все от себя зависящее, хотя иногда бывает совсем непросто. Одним приходится постоянно переезжать в поисках безопасного места, другим — искать связь на улице и сидеть на парах в зимней одежде.

Некоторые корпуса Харьковского университета имени Каразина разбиты российскими бомбами. Подлежат ли они восстановлению неизвестно. Но стремление украинцев к красоте, искусству и науке не разрушит ни одна ракета.

Напомним, ранее мы рассказывали историю несокрушимости медика с судна Сапфир, который провел в плену у российских военных более 40 дней.