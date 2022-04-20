Вместо консервации – книги по литературе. История харьковского преподавателя, который ведет лекции из укрытия

Лекции по украинской литературе – из погреба. Преподаватель Харьковского национального университета имени Каразина Михаил Сподарец уже третью неделю проводит лекции для студентов из собственного погреба.
Теперь вместо привычного костюма и галстука у него удобное худи, а вместо больших аудиторий одного из старейших вузов Украины – погреб.
Время от времени приходится переносить туда только очки, книги Юрия Андруховича и ноутбук, подаренный сыном.
Для лучшего качества звука и видео Михаил приобрел камеру и микрофон, а также усилитель для роутера, чтобы был устойчивый сигнал.
Новое оборудование теперь уверенно вытеснило банки с вареньем и другую консервацию, которые пришлось убрать еще в первый день полномасштабного вторжения.
Помещение очень небольшое, но для одного человека вполне достаточно.
Под землей не слышно сирен и они не мешают проводить занятия. Но вражеские самолеты слышны даже в подземелье.
Каждый должен делать свое дело. Если я не в армии, не в терробороне, то, конечно, я должен делать свое дело, – говорит Михаил.
Каждый должен делать свое дело. Если я не в армии, не в терробороне, то, конечно, я должен делать свое дело, – говорит Михаил.
Часть преподавателей живет в харьковской подземке – оттуда записывают аудиолекции.
Студенты тоже стараются делать все от себя зависящее, хотя иногда бывает совсем непросто. Одним приходится постоянно переезжать в поисках безопасного места, другим — искать связь на улице и сидеть на парах в зимней одежде.
Некоторые корпуса Харьковского университета имени Каразина разбиты российскими бомбами. Подлежат ли они восстановлению неизвестно. Но стремление украинцев к красоте, искусству и науке не разрушит ни одна ракета.
Напомним, ранее мы рассказывали историю несокрушимости медика с судна Сапфир, который провел в плену у российских военных более 40 дней.