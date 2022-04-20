Рассказы

Вместо консервации – книги по литературе. История харьковского преподавателя, который ведет лекции из укрытия

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 20 апреля 2022, 08:00
Історія харківського викладача

Больше новостей
Режим виживання психологія - що це, як зрозуміти, що повертаєшся до нормального життя
Выход из “режима выживания”: подсказки психолога на пути восстановления
Уламок аорожого боєприпасу пробив бік наскрізь 14-річній дівчині
Вижу — все оранжевое и чувствую боль. 14-летней Кате осколок боеприпаса пробил бок насквозь
Селище Макарів повертається до життя
Макаров оживает! Как поселок оживает после российской оккупации
Як працює релокація бізнесу під час війни
Бесплатная перевозка и денежная поддержка: как работает программа релокации бизнеса
Смотреть больше

Материалы по теме

Режим виживання психологія - що це, як зрозуміти, що повертаєшся до нормального життя
Выход из “режима выживания”: подсказки психолога на пути восстановления
Уламок аорожого боєприпасу пробив бік наскрізь 14-річній дівчині
Вижу — все оранжевое и чувствую боль. 14-летней Кате осколок боеприпаса пробил бок насквозь
Селище Макарів повертається до життя
Макаров оживает! Как поселок оживает после российской оккупации
Як працює релокація бізнесу під час війни
Бесплатная перевозка и денежная поддержка: как работает программа релокации бизнеса

Видео
0:03:31
Уламок аорожого боєприпасу пробив бік наскрізь 14-річній дівчині

Вижу — все оранжевое и чувствую боль. 14-летней Кате осколок боеприпаса пробил бок насквозь
0:03:42
Селище Макарів повертається до життя
Макаров оживает! Как поселок оживает после российской оккупации
0:03:47
Як працює релокація бізнесу під час війни
Бесплатная перевозка и денежная поддержка: как работает программа релокации бизнеса
0:03:35
Проінспектував модульне містечко для біженців - Матеуш Моравецький приїхав до Львова
Польский премьер проинспектировал модульный городок для беженцев во Львове — что в нем есть
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 20 квітня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 20 апреля
0:02:12
Ситуація в Запорізькій області 19.04.2022
Ежедневные ливни сдерживают наступление врага на Запорожье — какая ситуация в регионе
0:09:14
Звернення Зеленського
В рейтингах украинская армия давно заслужила быть выше российской — новое обращение Зеленского
0:02:41
Як маленьки Богдан допомагає прикордонникам на Харковщині
Украину не победить, пока у нас есть такое будущее! Как маленький Богдан помогает пограничникам
0:02:49
Українці повертаються додому - ситуація на пунктах пропуску
Украинцы массово возвращаются домой на Пасху — ситуация на границах
0:04:01
Гаряча лінія для родичів російських військових Повернись живим з України
19 тысяч звонков, но ни одного еще не забрали — как работает колл-центр для родственников оккупантов
Больше видео
Київська Мадонна: історія популярної ілюстрації
Читать дальше
Киевская Мадонна из метро, как церковный образ — история одного фото и одной иллюстрации

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь