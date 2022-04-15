Талісман Чернігівських піротехніків: як песик Патрон допомагає саперам розміновувати область

Його називають талісманом Чернігівських піротехніків. Відколи область звільнили від окупантів і там почалося розмінування територій, собака Патрон став справжньою зіркою у мережі. Відео, де він разом із саперами знаходить міни, набирають мільйони переглядів.

Тільки-но підрозділ піротехніків готується до виїзду на черговий об’єкт, він тут як тут: у повній амуніції, жилеті та з шевронами. Його місце завжди біля водія. Патрон шукає міни у важкодоступних місцях. Коли собака починає завзято копати — це сигнал, що снаряд знайдено.

За останні кілька тижнів на рахунку чотирилапого сапера сотні знайдених вибухонебезпечних предметів. А ще в нього майже 25 тисяч підписників в Instagram. Дивись, як домашній улюбленець став помічником рятувальників.

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Вибухотехніки знешкоджують снаряди у Харкові та передмісті. Лікарні, школи, житлові будинки, подвір’я, дитячі майданчики — всі вони всіяні боєприпасами з Градів, Смерчів, касетними елементами бомб тощо. Дивись, як вибухотехніки розміновують Харківщину.