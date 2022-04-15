Талисман Черниговских пиротехников: как собачка Патрон помогает саперам разминировать область

Его называют талисманом Черниговских пиротехников. С тех пор как область освободили от оккупантов и там началось разминирование территорий, собака Патрон стала настоящей звездой в сети. Видео, где он вместе с саперами находит мины, набирают миллионы просмотров.

Как только подразделение пиротехников готовится к выезду на очередной объект, он тут как тут: в полной амуниции, жилете и с шевронами. Его место всегда у водителя. Патрон ищет мины в труднодоступных местах. Когда собака начинает упорно копать — это сигнал, что снаряд найден.

За последние несколько недель на счету четырехлапого сапера сотни найденных взрывоопасных предметов. А еще у него около 25 тысяч подписчиков в Instagram. Смотри, как домашний любимец стал помощником спасателей.

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Взрывотехники обезвреживают снаряды в Харькове и пригороде. Больницы, школы, жилые дома, дворы, детские площадки — все они усеяны боеприпасами из Градов, Смерчей, кассетными элементами бомб и т.д. Смотри, как взрывотехники разминируют Харьковскую область.