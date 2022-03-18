Вони здійснюють по тисячі виїздів щодня, щоб врятувати нас — як працює ДСНС під час війни

Евакуація, розмінування, пожежі — усі ці наслідки Путінської армії лягає на плечі українських рятувальників.

Під обстрілами, зі смертельною загрозою для свого життя вони рятують українців. І платять за наш порятунок високу ціну, як і військові. Від початку війни 18 українських рятувальників загинули, 24 поранені і один в полоні.

У Чернігові піротехніки ДСНС дістали із будинків три авіабомби по 500 кілограмів кожна.

Робота буквально ювелірна. Це вже зберегло сотні життів.

Сьогодні на всій території України цілодобово працює 14 тисяч пожежників, піротехніків, психологів та медиків ДСНС.

За добу щонайменше тисячу виїздів заради порятунку людей від путінських терористів.

Є гарячі точки, де допомагають рятувальники з інших областей. На Харківщині залучені люди із Дніпропетровської та Полтавської областей. Але насправді рятувальники по всій країні готові прийти на допомогу колегам в будь-який момент.

Вони розповідають, що найскладніше проводити евакуацію під розстрілами й розбирати завали будинків. Бо до останнього не знаєш, чи живий хтось під бетонними плитами й цеглою.

ДСНС також допомагають людям в інформаційному просторі. Раніше вони давали поради, що робити у надзвичайній ситуації, де вказали на план дій, які має знати кожен.