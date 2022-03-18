Они совершают по тысяче выездов ежедневно, чтобы спасти нас — как работает ГСЧС во время войны

Эвакуация, разминирование, пожары — все эти последствия Путинской армии ложится на плечи украинских спасателей.

Под обстрелами, со смертельной угрозой своей жизни они спасают украинцев. И платят за наше спасение высокую цену, как и военные. С начала войны 18 украинских спасателей погибли, 24 ранены и один в плену.

В Чернигове пиротехники ГСЧС извлекли из домов три авиабомбы по 500 килограммов каждая.

Работа буквально ювелирная. Это уже сохранило сотни жизней.

Сегодня на всей территории Украины круглосуточно работает 14 тысяч пожарных, пиротехников, психологов и медиков ГСЧС.

В сутки по меньшей мере тысяче выездов ради спасения людей от путинских террористов.

Есть горячие точки, где помогают спасатели из других областей. В Харьковской области привлечены люди из Днепропетровской и Полтавской областей. Но действительно спасатели по всей стране готовы прийти на помощь коллегам в любой момент.

Они рассказывают, что сложнее всего проводить эвакуацию под расстрелами и разбирать завалы домов. Ибо до последнего не знаешь, жив ли кто-нибудь под бетонными плитами и кирпичом.

ГСЧС также помогают людям в информационном пространстве. Раньше они давали советы, что делать в чрезвычайной ситуации, где указали план действий, которые должен знать каждый.