Виснаженим та покинутим, їм дають прихисток — як волонтери у Львові рятують тварин із гарячих точок

У Львові надають тимчасовий прихисток не лише людям, а й тваринам із гарячих точок. Покинутим на вокзалах чи загубленим чотирилапим волонтери шукають нових господарів.

У притулку Домівка допомогли вже понад 4000 котів та собак. Тут є домашні улюбленці з Бородянки, Ірпеня, Миколаєва, Запоріжжя та Херсона.

Якщо пощастить, то раз на день візьмуть якусь собачку. Колись за день могли навіть п’ять – шість брати, — розповідає волонтер Стас Бояновський.

За його словами, будь-хто може забрати тваринку з притулку. Волонтери оформлюють усім чотирилапим паспорти та вписують туди нових господарів.

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Щоб допомогти притулку, можна прийти та вигуляти тварин або ж підтримати фінансово.

Одній сім’ї з Миколаєва вдалося вивезти 32 коти. Проте орендувати квартиру з таким звіринцем непросто. Тож власникам довелося залишити своїх улюбленців у притулку.

Чимало з хвостатих уже переїхали за кордон. Польським волонтерам вдалось вивезти понад 1500 котів та собак для прилаштування за межами України. Їхня фундація співпрацює з іншими європейськими притулками.

Дуже охоче беруть тварин. Так, як людям, хочемо допомагати, так само й собакам та котам. Найбільша проблема, яку ми маємо — перетин кордону.

Тому що за польськими законами дозволено перевозити лише п’ять котів чи псів одній особі. Тут завжди виникають проблеми, — ділиться представниця фундації Центаурус Дагмара Димарська.

Деякі хвостаті також мужньо боронять українську землю разом з військовими. Дивись, як вівчарка Кіра допомагає теробороні Києва.