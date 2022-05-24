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Виснаженим та покинутим, їм дають прихисток — як волонтери у Львові рятують тварин із гарячих точок

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 24 Травня 2022, 12:00

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Вивезення тварин з гарячих точок до Львова - притулок Домівка

Виснаженим та покинутим, їм дають прихисток — як волонтери у Львові рятують тварин із гарячих точок
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