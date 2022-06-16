Містичні Бандеромобілі косять окупантів пачками — хто створює цих монстрів війни

Бойові бандеромобілі на фронт переобладнують на Рівненщині. Двоє чоловіків у своїй майстерні взялися за тюнінг пікапів, щоб наші армійці знищували ще більше окупантів. Для цього на автівки потрібно встановити спеціальні кріплення для кулеметів.

Чоловіки планують вдосконалювати свою розробку: роблять броню для стрільця. Зупинятися на цьому не збираються і обіцяють працювати над бандеромобілями й далі, щоб нищити дедалі більше окупантів.

А ще донедавна винахідники справи з автомобілями взагалі не мали, але дуже прагнули допомогти армійцям. Машини привозять волонтери, метал та інші матеріали дають небайдужі, які також понад усе нині мріють про якнайшвидшу перемогу.

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