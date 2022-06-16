Мистические бандеромобили косят оккупантов пачками — кто создает этих монстров войны

Боевые бандеромобили на фронт переоборудовать взялись двое мужчин из Ровенской области. В своей мастерской они занимаются тюнингом пикапов, чтобы наши армейцы уничтожали еще больше оккупантов. Для этого на машины необходимо установить специальные крепления для пулеметов.

Мужчины планируют совершенствовать свою разработку – придумали броню для стрелка. Останавливаться на этом не собираются и обещают, что продолжат работать над бандеромобилями и дальше, чтобы уничтожать еще больше оккупантов.

А еще недавно изобретатели дела с автомобилями вообще не имели, но очень хотели помочь армейцам. Машины привозят волонтеры, металл и другие материалы дают неравнодушные, которые тоже больше всего мечтают о скорейшей победе.

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Напомним, ранее мы рассказывали о том, как изобретатели создают мощные павербанки и солнечные модули для ВСУ.