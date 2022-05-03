Вбивці танків! У Кривому Розі для ЗСУ створюють швидкісні баггі

Не електровантажівки, а військові автомобілі — у Кривому Розі команда розробників зупинила виробництво електромобілів і почала забезпечувати військових зручними авто.

Для солдатів тут роблять баггі — це модель швидкісної автівки. Вони маневрові, прохідні та зручні в умовах бездоріжжя.

Їх виготовляють на замовлення військових. Автівку вже навіть встигли випробувати й незабаром “вбивцю танків” використовуватимуть безпосередньо за призначенням.

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На такій машині можна виконувати різні військові операції. За потреби її легко можна доукомплектувати протитанковою зброєю. Баггі для ЗСУ інженери зробили всього за кілька тижнів.

Ми робимо таку автівку, тому що вона не дублює звичайні, які можна купити. Баггі непомітні, можуть рухатись полем, бродом.

Баггі можуть швидко відпрацювати та відійти. Їхня максимальна швидкість — 160 км/год.

В основі автівки класичний ВАЗ, але з переваг — економність. Потребує 10 л палива на 100 км. Інженери кажуть, що для балансу авто змістили мотор у базу.

До війни команда інженерів виробляла електроавтомобілі, та з початком російської агресії перекваліфікуватися на баггі.

Запити на баггі дуже великі. Допоможемо, скільки зможемо. Працюватимемо до перемоги!

Окрім транспорту, для військових розробляють ще й цифрові міношукачі та дрони-камікадзе.

Раніше ми розповідали історію автосервісу, який став волонтерським пунктом.