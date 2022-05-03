Убийцы танков! В Кривом Роге для ВСУ создают скоростные багги

Не электрогрузовики, а военные автомобили — в Кривом Роге команда разработчиков остановила производство электромобилей и начала снабжать военных удобными авто.

Для солдат здесь делают багги — это модель скоростной машины. Они маневренные, проходимые и удобные в условиях бездорожья.

Их производят по заказу военных. Авто уже даже успели опробовать и вскоре “убийцу танков” будут использовать по прямому назначению.

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На такой машине можно выполнять разные военные операции. При необходимости ее легко можно доукомплектовать противотанковым оружием. Багги для ВСУ инженеры сделали всего за несколько недель.

Мы делаем такой автомобиль, потому что он не дублирует обычные, которые можно купить. Багги незаметны, могут двигаться по полю, броду.

Багги могут быстро отработать и уйти. Их максимальная скорость — 160 км/ч.

В основе автомобиля классический ВАЗ, но из преимуществ — экономность. Ему нужно 10 л топлива на 100 км. Инженеры говорят, что для баланса авто сместили мотор в базу.

До войны команда инженеров производила электроавтомобили, но после начала российской агрессии переквалифицировались на багги.

Запросов на багги очень много. Поможем, сколько сможем. Будем работать до победы!

Кроме транспорта, для военных разрабатывают цифровые миноискатели и дроны-камикадзе.

Ранее мы рассказывали историю про автосервис, ставший волонтерским пунктом.